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В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров

В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров с Россией
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Rod Lamkey/Global Look Press

Соединенные Штаты считают неверным диктовать Украине условия переговоров с российской стороной до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в военный конфликт. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете New York Times.

«Я не считаю правильным, чтобы США диктовали, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это не втянет нас в войну», — сказал он.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США могут попробовать изъять порядка $300 млрд российских активов, чтобы вынудить как Москву, так и Киев пойти на переговоры. В рамках инициативы по изъятию средств предполагается, что США удастся убедить ЕС перевести российские активы на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в случае заключения мирного соглашения.

До этого избранный глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее в США подвели неутешительный итог президентству Байдена.

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