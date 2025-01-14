В Белом доме сочли возможным потребовать от Украины отказаться от территорий

США могут потребовать от Украины признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, но не хотят этого делать. Об этом заявил в интервью газете The New York Times советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это правда, что мы могли бы отрезать (помощь. — Прим. ред.) Украине. Мы могли бы сказать: «Вы ничего больше не получите, если не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории». Это вариант, доступный нам», — сказал он.

При этом Салливан отметил, что Белый дом не хочет этого делать.

По его словам, если США скажут Украине, что она должна сдаться, то это будет «ненадлежащее использование американского влияния».

12 января бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что раздел Германии после Второй мировой войны — это лучший исторический пример для Украины. По его словам, Киев должен занять такую же позицию относительно новых регионов России. Украине следует дать обещание отказаться от военного решения конфликта, не признавая потерю территорий формально, считает он.

7 января газета The Washington Post писала, что в Европе все популярнее становится идея о территориальных уступках Украины в пользу России в обмен на мир.

Ранее Зеленский высказался о возможном прекращении поддержки от Запада.