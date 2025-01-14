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В США хотят использовать российские активы для давления на Украину

CNN: США хотят принудить Украину к переговорам при помощи российских активов
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Patrick Semansky/AP

Соединенные Штаты могут попробовать изъять порядка $300 млрд российских активов, чтобы вынудить как Москву, так и Киев пойти на переговоры. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Джо Байдена.

«Захват активов будет означать простое сообщение Москве <...>: «Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить», — заявил журналистам американский чиновник.

В рамках инициативы по изъятию средств предполагается, что США удастся убедить ЕС перевести российские активы на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в случае заключения мирного соглашения. Отмечается, что команда Байдена уже совещалась на эту тему с сотрудниками из команды Дональда Трампа, и те «в целом поддерживают эту стратегию».

14 января Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее в США подвели неутешительный итог президентству Байдена.

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