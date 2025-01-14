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Еврокомиссия планирует ввести санкции на импорт российского первичного алюминия

Reuters: ЕК хочет запретить импорт первичного алюминия из РФ в 16-м пакете санкций
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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на евродипломатов.

Источники подчеркнули, что ЕК провела неформальные встречи с представителями стран Евросоюза, чтобы обсудить детали предстоящего санкционного пакета. В публикации подчеркивается, что рестрикции планируется вводить поэтапно.

До этого сообщалось, что Польша, которая с января председательствует в ЕС, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и атомной отрасли.

16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции. Под новые санкции попала журналистка Тина Канделаки и еще 15 физлиц.

Помимо санкций против физлиц, в рамках 15-го пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Ранее США ввели новые санкции против России.

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