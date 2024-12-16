ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Европейский союз окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

В заявлении говорится, что «сегодня Совет ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер» в отношении России в связи с проведением ею специальной военной операции.

В рамках нового пакета санкций вводятся ограничения в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

15-й пакет санкций был согласован 11 декабря послами Европейского союза. Тогда сообщалось, что новый набор рестрикций ограничит деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис высказал мнение, что 15 пакетов санкции против Российской Федерации мало, и призвал ввести новые ограничения против европейских компаний на российском рынке.

Ранее в ЕС оценили последствия санкций для оборонной промышленности России.