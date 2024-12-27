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Польша и ЕК намерены расширить санкции против СПГ и атомной отрасли РФ в 2025 году

Politico: Польша и ЕК могут расширить меры против СПГ и атомной отрасли России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Польша, которая с января следующего года будет председательствовать в ЕС, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и атомной отрасли. Об этом сообщило издание Politico.

В материале говорится, что премьер-министр Польши Дональд Туск уже давно выступает за более жесткие санкции в отношении России. В преддверии председательства Польши в Совете Европы, Туск дал понять, что намерен «усилить барьеры для импорта» российского СПГ в ЕС и сосредоточиться на ядерных технологиях и цепочках поставок топлива. Издание указывает, что эти обстоятельства могут «открыть дверь для ужесточения мер» против России.

»Варшава... стремится использовать свое председательство для управления политической повесткой ЕС с целью освещения объема импорта топлива в блок и начала новой кампании против ввоза сжиженного природного газа и атомной энергии», — сообщает газета.

Кроме того, в статье упоминается, что европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен намерен представить «дорожную карту» по постепенному отказу от российского СПГ в первом квартале 2025 года.

«Эта дорожная карта может охватывать как СПГ, так и ядерное топливо», — уточняет издание, ссылаясь на полученные им документы.

16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции. Под новые санкции попала журналистка Тина Канделаки и еще 15 физлиц.

Помимо санкций против физлиц, в рамках 15-го пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Ранее США ввели новые санкции против России.

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