ЕС ввел санкции против Канделаки и «Африканской инициативы»

Евросоюз внес журналистку Тину Канделаки и еще 15 физлиц в санкционный список «за дестибилизирующие действия РФ за рубежом». Новый пакет антироссийских санкций опубликован на сайте Совета ЕС.

Под санкции также попали российское информагентство «Африканская инициатива», программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и секретное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ) №29155.

26 декабря Европейский союз окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорится, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции.

Помимо санкций против физлиц, в рамках 15-го пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Ранее глава МИД Украины призвал усиливать санкции против России.