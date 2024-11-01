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В Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ

Патрушев обсудил с полпредом в ЮФО и главой Крыма меры защиты региона с моря

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел встречу с полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили улучшение портовой инфраструктуры, направления развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности Крыма с моря и антитеррористической защищенности инфраструктуры предприятий и организаций.

23 октября сообщалось, что экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Катера направлялись в сторону Крыма.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 88 украинских беспилотников, три из них — над Крымом.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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