В Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел встречу с полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили улучшение портовой инфраструктуры, направления развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности Крыма с моря и антитеррористической защищенности инфраструктуры предприятий и организаций.

23 октября сообщалось, что экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Катера направлялись в сторону Крыма.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 88 украинских беспилотников, три из них — над Крымом.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.