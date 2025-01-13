В Крыму рассказали, сколько крупных российских компаний зашли в республику

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республику зашли около 85% крупных российских компаний. Его слова передает телеканал «Россия 24».
По его словам, в экономику региона также вкладываются иностранные инвесторы.
«Представлена практически вся линейка крупных игроков, ну не на 100%, но процентов, скажу так, на 85 уже зашли», — отметил Аксенов.
Он уточнил, что многие компании зашли не под своими брендами.
До этого Аксенов говорил о том, что крымские власти надеются взыскать ущерб от разлива мазута с владельцев танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.
Он отметил, что следствие разберется и выяснит, почему эти суда, не предназначенные для судоходства при такой балльности, выходили в море.
Глава республики также выразил надежду, что устранить последствия выброса мазута получится до начала туристического сезона.
Ранее в Крыму оценили позицию Трампа по бывшим территориям Украины.