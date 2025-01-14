Патрушев не исключил, что Молдавия перестанет существовать из-за своей политики

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в интервью kp.ru, что политика Молдавии, направленная против РФ, может закончиться тем, что республика перестанет существовать.

«Не иcключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тoму, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либo вообще прекратит свое существование», — заявил он.

По словам Патрушева, в данном случае «можно посмотреть на пример Украины».

Также Патрушев утверждает, что Украина в нынешнем году может прекратить свое существование как государство. Кроме того, он заявил, что переговоры по Украине должны вестись Россией напрямую с Соединенными Штатами без участия других стран Запада.

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».