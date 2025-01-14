Патрушев: не исключено, что в 2025 году Украина прекратит свое существование

Украина в нынешнем году может прекратить свое существование как государство. Об этом в интервью KP.RU заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Он отметил, что исповедуемая Киевом «ярая русофобия» и проводимое украинскими властями «насильственное принуждение к неонацистской идеологии» уничтожают некогда процветающие города Украины, такие как Одесса, Николаев, Харьков и Днепр.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что украинский народ остается братским для России, а россиянам небезразлично то, что происходит на Украине.

3 января оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией. Он отметил, что продолжение конфликта с Россией ведет к уничтожению всех конкурентоспособных отраслей и транзитного потенциала украинской экономики.

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.