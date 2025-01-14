Патрушев рассказал, кто должен вести переговоры по Украине

Патрушев: переговоры по Украине должны вестись напрямую между РФ и США

Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью kp.ru заявил, что переговоры по Украине должны вестись без участия других стран Запада.

«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», — заявил он.

По его словам, с Лондоном и Брюсселем Москве «разговаривать не о чем».

Также Патрушев заявил, что Россия с уважением относится к заявлением избранного президента США Дональда Трампа.

До этого он заявлял, что США с союзниками по НАТО намерены в военных целях получить доступ в Черное море через реку Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы. По его словам, страны Североатлантического альянса ведут работы по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре.

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».