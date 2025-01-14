Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США подвели неутешительный итог президентства Байдена

Fox News: президента Байдена запомнят за его поразительную некомпетентность
close
Craig Hudson/Reuters

Уходящий с поста президент США Джо Байден в первую очередь запомнится своей поразительной некомпетентностью. Об этом пишет Fox News.

В материале отмечается, что даже в коррумпированном мире политики «Байден выделялся очевидным отсутствием компетентности», занимаясь торговлей влиянием и ложью, как в личных вопросах, касающихся сына Хантера, так и по более глобальным проблемам внутренней и внешней политики.

Fox также отмечает, что Байден был «заочным президентом», который редко появлялся на публике и мало общался со СМИ. Кроме того, авторы считают, что на посту президента Байден не проявил лидерских качеств, в связи с чем враги не боялись США, а союзники пользовались Вашингтоном.

Наконец, утверждается в материале, уходящий глава государства проводил политику, которая «не работает», а также лишил американцев будущего, «разгромив казну».

Сам же Байден в своей заключительной внешнеполитической речи заявил, что США сохранили и укрепили свои позиции в глобальной гонке за мировое лидерство.

Ранее Блинкен рассказал, что уходящая администрация США готовит Трампу по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами