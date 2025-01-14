В Вашингтоне отказались диктовать Киеву условия переговоров с Москвой

США считают неверным диктовать Украине условия переговоров с РФ до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в конфликт. Об этом в интервью The New York Times заявил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я не считаю правильным, чтобы США диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это не втянет нас в войну», — сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Владимиром Путиным после своей инаугурации. Однако он не уточнил сроков встречи, которая станет первой между лидерами двух стран с момента начала конфликта на Украине. Отвечая на вопрос журналистов о стратегии прекращения боевых действий, Трамп отметил, что ситуация зависит от Владимира Путина.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее в Евросоюзе испугались прямых переговоров Трампа и Путина по Украине.