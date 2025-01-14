Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что западные страны активизировали процесс вооружения Тайваня

Лавров: Запад активизировал процесс вооружения Тайваня
close
Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны активизировали процесс вооружения Тайваня и вовлечения Филиппин в военно-политические блоки. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году, передает ТАСС.

«Там уже действия по вовлечению Филиппин не в работу АСЕАН, а в работу вот этих американских узкоблоковых конструкций», — сказал он.

Министр в ходе пресс-конференции стукнул ручкой по микрофону, рассуждая о деятельности НАТО.

7 января избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что после инаугурации намерен добиваться повышения расходов стран — членов НАТО на военные нужды до 5% от их ВВП.

Спустя несколько дней генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил в Европейском парламенте (ЕП), призвав государства — члены регионального содружества начать выделять больше денег на оборону. По его словам, в противном случае жителям ЕС придется учить русский язык.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение о повышении расходов на оборону в странах — членах НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами