Лавров заявил, что западные страны активизировали процесс вооружения Тайваня

Западные страны активизировали процесс вооружения Тайваня и вовлечения Филиппин в военно-политические блоки. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году, передает ТАСС.

«Там уже действия по вовлечению Филиппин не в работу АСЕАН, а в работу вот этих американских узкоблоковых конструкций», — сказал он.

Министр в ходе пресс-конференции стукнул ручкой по микрофону, рассуждая о деятельности НАТО.

7 января избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что после инаугурации намерен добиваться повышения расходов стран — членов НАТО на военные нужды до 5% от их ВВП.

Спустя несколько дней генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил в Европейском парламенте (ЕП), призвав государства — члены регионального содружества начать выделять больше денег на оборону. По его словам, в противном случае жителям ЕС придется учить русский язык.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение о повышении расходов на оборону в странах — членах НАТО.