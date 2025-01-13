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Генсек НАТО пригрозил европейцам изучением русского языка

Рютте: европейцы будут учить русский язык, если не повысят расходы на оборону
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Global Look Press

Жителям стран — членов Европейского союза (ЕС) придется учить русский язык, если власти этих государств не начнут выделять больше денег на военные нужды. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

Руководитель организации заявил о необходимости увеличить расходы на оборону в ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП).

«Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — подчеркнул он.

Также генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что США после инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа не покинут организацию. По мнению Рютте, в будущем американское руководство продолжит поддерживать ЕС.

До этого член верхней палаты конгресса США от Республиканской партии Джим Риш заявил, что страна не станет выходить из НАТО. Как сказал сенатор, вместо этого Вашингтон продолжит работать над усилением организации и будет пытаться убедить союзников увеличить расходы на военные нужды.

Ранее Трамп сообщил о планах добиваться от стран — членов НАТО повышения военных расходов до 5% от их ВВП.

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