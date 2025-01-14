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Лавров необычным жестом выразил свое отношение к НАТО

Лавров стукнул ручкой по микрофону, рассуждая о деятельности НАТО
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции стукнул ручкой по микрофону, рассуждая о деятельности НАТО. Об этом пишет «Лента.ру».

Во вторник, 14 января, глава внешнеполитического ведомства встретился с журналистами в Москве. Пресс-конференция была посвящена итогам работы российских дипломатов в 2024 году.

На мероприятии Лавров обратил внимание, что изначально Европейский союз (ЕС) создавался в интересах жителей соответствующих стран. Но недавно региональное содружество подписало соглашение с НАТО, обязавшись в случае вооруженного конфликта следовать распоряжениям Североатлантического альянса.

Рассказав об этом, российский министр стукнул ручкой по микрофону и продолжил говорить.

«Не только Евросоюз. Уже, вон, в Швейцарии сказали: давайте, включайтесь в «военный Шенген», и если надо будет проехать по вашей территории в сторону РФ, то убирайте любые разрешительные процедуры», — добавил глава ведомства.

7 января избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что после инаугурации намерен добиваться повышения расходов стран — членов НАТО на военные нужды до 5% от их ВВП.

Спустя несколько дней генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил в Европейском парламенте (ЕП), призвав государства — члены регионального содружества начать выделять больше денег на оборону. По его словам, в противном случае жителям ЕС придется учить русский язык.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение о повышении расходов на оборону в странах — членах НАТО.

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