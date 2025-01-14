Лавров заявил о наличии у Москвы и Баку возможности решать любые вопросы

Лавров: РФ и Азербайджан могут решать все вопросы, в том числе по авиакатастрофе

Москва и Баку имеют возможность решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы с участием самолета компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам работы российских дипломатов в прошлом году, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«[У нас] такие структурированные отношения, которые позволяют любые вопросы решать оперативно на основе изучения всех фактов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что так было во время Второй карабахской войны в 2020 году, когда азербайджанские военнослужащие по ошибке сбили российский вертолет Ми-24. И сейчас при расследовании крушения пассажирского самолета в Казахстане ничего не изменилось, уточнил Лавров.

«Мы оценили, что азербайджанские друзья немедленно поддержали участие РФ в расследовании с учетом всех факторов», — подчеркнул министр.

Также глава ведомства обратил внимание, что расшифрованные данные черных ящиков с упавшего самолета не подтверждают некоторые предварительные выводы о причинах трагедии, распространенные СМИ. В связи с этим он призвал дождаться завершения полноценного расследования и не «нагнетать атмосферу» в медийном пространстве.

Авиакатастрофа с участием самолета «Азербайджанских авиалиний» произошла 25 декабря 2024 года в казахстанском городе Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный, но было вынуждено сменить курс из-за того, что российский город подвергся атаке украинских дронов.

Всего на борту находились 69 человек, включая членов экипажа. После крушения лайнера выжили 29 человек.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и извинился за инцидент с самолетом. Глава государства отметил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном, когда в городе работали средства противовоздушной обороны.

В свою очередь, Алиев заявил, что лайнер подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве.

Ранее компания «Азербайджанские авиалинии» приостановила рейсы из Баку в Казань.