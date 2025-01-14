Лавров заявил об «интересной информации» после расшифровки черных ящиков самолета AZAL

Расшифровка черных ящиков самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау, не подтверждает звучащих в СМИ предварительных выводов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией с черных ящиков», — сказал он.

6 января бразильский портал G1 сообщал, что центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев азербайджанского авиалайнера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что черные ящики были отправлены в Бразилию, так как были замечены попытки сокрытия дела и выдвигались версии о врезавшихся в самолет птицах и взрыве баллона на борту.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения Алиева в связи с крушением самолета AZAL.