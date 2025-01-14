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Лавров заявил об «интересной информации» после расшифровки черных ящиков самолета AZAL

Лавров: расшифровка черных ящиков самолета AZAL не подтверждает выводов СМИ
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Расшифровка черных ящиков самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау, не подтверждает звучащих в СМИ предварительных выводов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией с черных ящиков», — сказал он.

6 января бразильский портал G1 сообщал, что центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев азербайджанского авиалайнера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что черные ящики были отправлены в Бразилию, так как были замечены попытки сокрытия дела и выдвигались версии о врезавшихся в самолет птицах и взрыве баллона на борту.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения Алиева в связи с крушением самолета AZAL.

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