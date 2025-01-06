Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине

В МИД Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что готово принять переговоры по Украине с учетом формата и параметров, согласованных сторонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

»Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры», — заявил он.

Также в МИД добавили, что с самого начала заявляют о том, что справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путем переговоров.

Кроме того, источник добавил, что в этих рамках Анкара предпочитает подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон.

«В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру», — напомнил собеседник.

Конфликт между Россией и Украиной вошел в повестку заседания кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 января в Анкаре.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.