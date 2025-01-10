В Турции заявили, что поддержат все мирные инициативы по Украине

Министр Фидан: Турция будет поддерживать все мирные инициативы по Украине

Турецкие власти намерены и дальше продвигать мирную повестку по Украине, а также выражают готовность поддерживать все инициативы в этом направлении, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его цитирует ТАСС.

«Мы продолжаем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Привлекали и будем продолжать привлекать внимание к важности открытия пространства для дипломатии», — сказал глава турецкого МИД.

По словам Фидана, в настоящее время Турция пытается добиться заключения новой сделки по продовольственной безопасности между РФ и Украиной. Кроме того, турецкие дипломаты продвигают инициативу о безопасности судоходства в Черном море.

Министр также прокомментировал обстановку в Сирии, заявив, что Турция будет поддерживать новые власти республики в вопросах восстановления страны, а также намерена способствовать «территориальному единству и целостности» Сирии.

Конфликт между Россией и Украиной вошел в повестку заседания кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 января в Анкаре.

Тогда в МИД республики заявили, что страна готова принять переговоры по Украине с учетом формата и параметров, согласованных сторонами.

Ранее сообщалось, что в Турции приготовились к военной операции против курдов.