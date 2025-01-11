В МИД Турции сделали заявление о территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Его слова приводит газета Hürriyet.

«Мы продолжаем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В 2022 году благодаря зерновому соглашению, заключенному при посредничестве нашей страны, в оборот поступило более 33 миллионов тонн зерна», — рассказал Фидан.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по судоходству в Черном море.

Фидан также заявил, что турецкие власти намерены и дальше продвигать мирную повестку по Украине, а также выражают готовность поддерживать все инициативы в этом направлении. Конфликт между Россией и Украиной вошел в повестку заседания кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 января в Анкаре.

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