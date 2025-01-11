Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Турции сделали заявление о территориальной целостности Украины

Глава МИД Фидан: Турция поддерживает суверенитет и целостность Украины
close
Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Его слова приводит газета Hürriyet.

«Мы продолжаем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В 2022 году благодаря зерновому соглашению, заключенному при посредничестве нашей страны, в оборот поступило более 33 миллионов тонн зерна», — рассказал Фидан.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по судоходству в Черном море.

Фидан также заявил, что турецкие власти намерены и дальше продвигать мирную повестку по Украине, а также выражают готовность поддерживать все инициативы в этом направлении. Конфликт между Россией и Украиной вошел в повестку заседания кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 января в Анкаре.

Ранее в Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами