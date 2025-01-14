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В парламенте Словакии призвали как можно скорее начать мирные переговоры по Украине

Парламент Словакии: мирные переговоры по Украине нужно начать как можно скорее
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Depositphotos

Мирные переговоры по Украине необходимо начать как можно скорее. Об этом на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным заявил глава комитета по международным делам Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Мариан Кери, сообщает ТАСС.

«Наша позиция (Братиславы. — «Газета.Ru») в том, чтобы были скорее мирные переговоры», — сказал словацкий депутат.

14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина должна стать нейтральным государством, поскольку только это может принести мир.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что сейчас Украина не может вести переговоры с Россией «с позиции силы».

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Российская Федерация подтверждает свою открытость к диалогу по украинскому кризису, настаивая при этом на необходимости достижения прочных и нерушимых соглашений.

Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.

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