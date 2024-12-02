Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году

Выработанный делегациями России и Украины на переговорах в 2022 году документ был готов в печатном виде и передан лидерам стран, когда украинская сторона отказалась от переговоров. Об этом заявил помощник российского президента, глава делегации РФ Владимир Мединский, передает РБК.

По его словам, оставалось «несколько штрихов на бумаге» и российская сторона уже согласилась со всеми положениями договора.

«Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — сказал Мединский после пресс-конференции, посвященной презентации полного собрания Российской исторической энциклопедии.

Он также заявил, что Москва и Киев могли договориться на первой же встрече в Белоруссии и тогда же остановить боевые действия, «если бы были на этот счет разум и воля украинской стороны».

В конце ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что плодотворные переговоры возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии: 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года — в Бресте. 10 марта в Анталье прошла встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, переговоры на уровне делегаций стартовали в Стамбуле 29 марта.

Ранее в офисе президента Украины призвали не допустить победы России.