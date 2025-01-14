Украина должна стать нейтральным государством, поскольку только это может принести мир. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии палаты, передает ТАСС.

«Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством. Только это принесет мир на Украину», — заявил он.

Володин подчеркнул, что такой исход сможет принести мир в Европу и обеспечить безопасность России. Он добавил, что в этом и заключаются цели спецоперации.

До этого сербский журнал «Печат» писал, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты не решили в него вмешаться. По данным издания, США тайно снабжали Украину оружием до начала конфликта. Подобные действия Вашингтона привели к затягиванию ситуации.

9 января американский миллиардер Илон Маск заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. По его мнению, избранный президент Штатов Дональд Трамп сможет «довольно быстро» разрешить ситуацию.

Ранее Зеленский назвал цели Украины на 2025 год.