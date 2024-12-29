Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Российская Федерация подтверждает свою открытость к диалогу по украинскому кризису, настаивая при этом на необходимости достижения прочных и нерушимых соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Глава российского МИД напомнил о заявлении президента Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря, где была обозначена принципиальная позиция России по урегулированию ситуации. Лавров подчеркнул неизменную готовность Москвы к переговорам, но с акцентом на необходимость разработки гарантий выполнения достигнутых договоренностей.

В другом интервью Лавров заявил, что решение датских властей передать Киеву вторую партию истребителей F-16 провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта и вынуждает Москву принимать ответные меры.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников писало, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира. По данным журналистов, основу контингента может сформировать коалиция из стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша.

Ранее Лавров рассказал, какие предложения Трампа по Украине не устраивают Россию.