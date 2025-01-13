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Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры «с позиции силы»

Рютте: Украина сейчас не может вести переговоры с Россией с позиции силы
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Mikko Stig/Reuters

Украина в настоящий момент не может вести переговоры с Россией «с позиции силы». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

Аналогичное мнение в декабре высказывал находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, беря в учет существующую динамику последних полутора лет, не стоит ожидать такого развития событий, как возможность разговора Украины с Россией посредством силы.

8 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Ранее шеф Пентагона не поверил в преимущество России над Украиной.

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