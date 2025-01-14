В МИД заявили, что Россия не уходит с Ближнего Востока

Говорить об уходе России с Ближнего Востока нельзя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Мы не уходим с Ближнего Востока», — заявил он.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут Москва и Тегеран, не направлен против какой-либо другой страны. По его словам, соглашение нацелено на то, чтобы укреплять способности России и Ирана, развивать экономику, решать соцвопросы и обеспечивать обороноспособность.

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоятся 17 января в Москве. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения сотрудничества России и Ирана, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Ранее в Иране заявили о готовности к переговорам по ядерной программе.