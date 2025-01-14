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Лавров рассказал, на что нацелен договор России и Ирана

Лавров: договор РФ и Ирана не направлен против какой-либо другой страны
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Florion Goga/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут Москва и Тегеран, не направлен против какой-либо другой страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер», — сказал Лавров.

По его словам, договор нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана, развивать экономику, решать соцвопросы и обеспечивать обороноспособность.

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоятся 17 января в Москве. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения сотрудничества России и Ирана, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений.

Ранее в Иране заявили о готовности к переговорам по ядерной программе.

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