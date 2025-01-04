В Иране заявили о готовности к переговорам по ядерной программе

Тегеран готов незамедлительно вступить в переговоры с Западом по своей ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет агентство IRNA.

«Мы по-прежнему готовы без промедления вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы. Переговоры, направленные на достижение соглашения», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден вместе со своей командой на секретной встрече обсуждал план нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. По данным портала Axios, варианты потенциального нападения США, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января, представил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден в итоге не принял окончательного решения по этому вопросу.

До этого бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что Соединенные Штаты могут начать боевые действия против Ирана, если Вашингтон не добьется результатов в переговорах по ядерной программе Тегерана. В публикации отмечается, что США должны предпринять «последнюю, добросовестную попытку договориться о прекращении ядерной программы Тегерана» сразу после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в должность.

Ранее Германия, Британия и Франция раскритиковали ядерную программу Ирана.