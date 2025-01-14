Лавров раскрыл детали разговора Шольца с Путиным

Лавров: Шольц в разговоре с Путиным не сказал про Украину ничего нового

Во время последнего разговора Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер не сказал про Украину ничего, помимо ранее озвученных публичных заявлений. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил публично каждый второй день... Ни слова про первопричины [конфликта на Украине], ни слова про русский язык, про права русских, которых Зеленский хочет забрать себе», — сказал Лавров.

Он понадеялся, что президент России не будет его сильно ругать за «выдачу секретов».

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

20 декабря издание Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз писало, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. По данным журналистов, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву. При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

Позднее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс допустил визит Шольца в Москву с мирной миссией. Он при этом отметил, что такой ход канцлера был бы стратегически разумным в рамках предвыборной гонки.

Ранее Шольц оценил планы Трампа встретиться с Путиным.