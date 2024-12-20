Spiegel узнал о планах Шольца посетить Россию

Der Spiegel: Шольц в ближайшие дни собирается в Москву с мирной миссией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз.

По данным источника журнала, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву с «мирной миссией». Сам источник Spiegel заявил, что подтверждений этой информации нет.

Канцелярия Шольца опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

20 декабря канцлер Германии сообщил, что намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным. В середине ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее в ФРГ анонсировали встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине.