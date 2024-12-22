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В бундестаге допустили визит Шольца в Москву

Депутат АдГ Ротфусс заявил, что до него доходили слухи о визите Шольца в Москву
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Johanna Geron/Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс допустил визит канцлера Олафа Шольца в Москву с мирной миссией. В беседе с ТАСС он заявил, что до него доходили подобные слухи.

«Но со стороны Шольца это было бы возможным и стратегически разумным ходом в рамках предвыборной гонки. Исходя из того, что он старается позиционировать себя в качестве «канцлера мира», вероятность подобной поездки вполне реальна», — заявил Ротфусс.

20 декабря Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз сообщил, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией.

По информации издания, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву с «мирной миссией». При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

Позже канцлер Германии сообщил, что намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Маск резко ответил политику, обвинившему его во вмешательстве в дела Германии.

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