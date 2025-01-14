Лавров прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США

В вопросе покупки США Гренландии необходимо узнать мнения у самих гренландцев, как сделала это Россия в случае с Крымом и Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев», — сказал он.

Глава МИД РФ сравнил данную ситуацию с тем, как в 2014 году Россия послушала жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Накануне премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.