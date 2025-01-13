Премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами

Премьер Эгеде: жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами

Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает РИА Новости.

«Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Они хотят быть независимыми, самостоятельно решать свое будущее», — сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.