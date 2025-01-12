В Германии спрогнозировали распад НАТО из-за Трампа

Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова. Об этом заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel.

«НАТО действительно пришел бы конец», — подчеркнул он.

Маркссен обратил внимание на то, что США — важнейшая часть НАТО, и силовой метод возможного включения Гренландии в состав Соединенных Штатов «нанесет удар по духу альянса».

7 января избранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию и заявил, что Гренландия должна стать частью США. Он выразил уверенность, что этот остров необходим Вашингтону для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира». В то же время будущий американский лидер отказался дать обещание, что не будет добиваться контроля над Гренландией силовыми методами.

Позже правительство Дании направило личные сообщения команде Трампа с целью убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без включения острова в состав США. По данным Axios, Копенгаген высказал готовность обсудить с Вашингтоном возможность укрепления безопасности острова или увеличения на нем американского военного присутствия.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.