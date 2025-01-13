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Байден заявил, что заложил основу для оказания Трампом помощи Киеву

Байден заявил, что заложил основу для оказания новой администрацией помощи Киеву
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U.S. Marines/Global Look Press

Уходящая администрация США заложила основу для того, чтобы новый президент США Дональд Трамп продолжил оказание военной помощи Украине. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте США, пишет ТАСС.

Он отметил, что благодаря работе его администрации Украина остается свободной и независимой страной.

«Мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить светлое будущее украинского народа», — сказал он.

Байден добавил, что США и западные союзники Киева «не могут бросить Украину».

Также Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона создавала риск ядерной конфронтации с Россией. Он также отметил, что справился со своей задачей, поскольку смог объединить около 50 стран для оказания помощи Киеву.

Ранее Байден заявил, что китайская экономика никогда не превзойдет американскую.

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