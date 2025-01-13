Генсек НАТО высказался о возможности выхода США из альянса при Трампе

Генсек НАТО Рютте уверен, что США при Трампе не покинут альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте, выразил уверенность, что Соединенные Штаты при избранном президенте США Дональде Трампе не покинут альянс и будут поддерживать Европу. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен, что Европа сможет рассчитывать на США при Трампе, и США останутся в НАТО», — заявил он.

Также Рютте заявил во время выступления, что Украина в настоящий момент не может вести переговоры с Россией «с позиции силы».

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш ранее заявил, что во время президентства Дональда Трампа США не станут выходить из НАТО, а будут работать над укреплением Североатлантического альянса. В то же время парламентарий заметил, что Вашингтон будет привлекать союзников к увеличению расходов на оборону.

До этого Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП.

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.