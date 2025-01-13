Мэр Тбилиси Каладзе обвинил Кулебу в лицемерии из-за слов о сыне и ВСУ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в лицемерии из-за того, что последний отговорил сына служить в ВСУ. Слова Каладзе передает телеканал 1TV.

«Очень тяжело слушать то, как бывший высокопоставленный чиновник отговорил своего сына от участия в войне», — отметил Каладзе.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывающий мобилизовать граждан начиная с 18 лет, не пустил своего сына на фронт. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, нынешние украинские власти намерены за свое благополучие расплачиваться страной и людьми, а сами готовы жить совсем по другим принципам.

Telegram-канал «Политика страны» сообщал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ.

Ранее Путин высказался о ситуации с мобилизацией на Украине.