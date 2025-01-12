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Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ

Экс-глава МИД Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Кулеба сообщил, что его сын посещает военные курсы, и ему едва удалось уговорить юношу продолжить обучение в университете. Как заявил бывший глава внешнеполитического ведомства, он будет уважать выбор сына, «если он все же решит пойти воевать».

В то же время экс-министр допустил снижение призывного возраста на Украине на 1–2 года.

«Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И, что наиболее важно, до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества», — сказал Кулеба.

До этого главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

Ранее стало известно о массовом вывозе украинских подростков за границу.

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