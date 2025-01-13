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Российский посол уличил Кулебу в нечестности

Посол Мирошник: экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына идти на фронт
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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывающий мобилизовать граждан начиная с 18 лет, не пустил своего сына на фронт. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

Сейчас Кулеба работает старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Роберта и Рене Белфер при Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди. Последняя работает при Гарвардском университете в Кембридже. Его сын учится заграницей.

«А теперь уже из США открыто и не сдерживаясь заявляет, что на утилизацию в ВСУ нужно забирать с 18 лет, — написал Мирошник.

По его словам, нынешние украинские власти намерены за свое благополучие расплачиваться страной и людьми, а сами готовы жить совсем по другим принципам.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления в парламенте страны опроверг возможное снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В рамках выступления глава государства подчеркнул, что вместо понижения возраста мобилизации власти предложат подписать контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, которые не достигли 25 лет.

Ранее Путин высказался о ситуации с мобилизацией на Украине.

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