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Представители парламента Словакии вновь посетят РФ в 2025 году

Вице-спикер Данко: делегация парламента Словакии снова посетит РФ в 2025 году
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Depositphotos

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что делегация словацкого парламента вновь посетит Россию в 2025 году. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, парламентарии Словакии получили приглашения на различные мероприятия.

«Уверен в том, что визит нашей парламентской делегации является не последним в этом году», — поделился Данко.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин пригласил парламентариев Словакии на празднование 80-летия Дня Победы.

Также президент Украины в своем X (ранее Twitter) раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава республики назвал премьера недальновидным европейским деятелем.

Фицо заявлял, что причиной его визита в Россию в конце декабря стал отказ Украины продлевать транзит российского газа. Он также обвинил Владимира Зеленского в «саботировании финансовых интересов Словакии и ЕС».

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.

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