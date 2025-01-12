Зеленский раскритиковал премьера Словакии за «недальновидность»

Президент Украины в своем X (ранее Twitter) раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава республики назвал премьера недальновидным европейским деятелем.

Зеленский подчеркнул, что недавно Фицо вернулся из отпуска и находится в Братиславе, перейти от жизни в роскоши к попыткам исправить собственные ошибки для него сложно.

Президент Украины подчеркнул, что для премьера было ошибкой полагать, что «его теневые схемы с Москвой могут продолжаться бесконечно».

Зеленский отметил, что Киев предлагал свою помощь Словакии в период адаптации к отсутствию российского газового транзита, от чего Фицо «высокомерно отказался». В Европе премьера предупреждали, что ничего делать и ждать в данной ситуации не является выходом, а теперь он прибегает к «пиару, лжи и громким обвинениям, чтобы переложить вину с себя на кого-то другого».

Зеленский выразил надежду на то, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу и другие меры помогут преодолеть проблемы, вызванные «недальновидностью некоторых европейских деятелей».

Накануне Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом».

До этого Фицо заявил, что причиной его визита в Россию в конце декабря стал отказ Украины продлевать транзит российского газа. Он также обвинил Владимира Зеленского в «саботировании финансовых интересов Словакии и ЕС».

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.