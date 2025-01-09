Премьер Словакии отказался терпеть «авантюры Зеленского» по транзиту газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причиной его визита в Россию в конце декабря стал отказ Украины продлевать транзит российского газа. Он также обвинил Владимира Зеленского в «саботировании финансовых интересов Словакии и ЕС», передает TASR.

По словам Фицо, во время предстоящей встречи в Брюсселе с еврокомиссаром по энергетике Деном Йоргенсеном он сделает «все возможное, чтобы разбудить его от сладкого сна».

«Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно учитывая помощь, которую Словакия и ЕС оказывают Украине», — сказал Фицо.

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.