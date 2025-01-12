Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии выразили готовность принять встречу Трампа и Путина

МИД Швейцарии: Берн готов стать площадкой для встречи Трампа и Путина
close
Global Look Press

Швейцарские власти не против организовать на территории конфедерации встречу избранного американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, однако пока Берн не вступал в диалог с Москвой и Вашингтоном по этому поводу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

По словам дипломата, Швейцария готова поддержать не только встречу Трампа и Путина, но и любые другие усилия для мирного разрешения украинского конфликта.

«В настоящее время мы не поддерживаем конкретных контактов ни с одной из сторон по поводу какой-либо конкретной деятельности, связанной с миром на Украине», — добавил Бидо.

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами