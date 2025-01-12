В Швейцарии выразили готовность принять встречу Трампа и Путина

Швейцарские власти не против организовать на территории конфедерации встречу избранного американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, однако пока Берн не вступал в диалог с Москвой и Вашингтоном по этому поводу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

По словам дипломата, Швейцария готова поддержать не только встречу Трампа и Путина, но и любые другие усилия для мирного разрешения украинского конфликта.

«В настоящее время мы не поддерживаем конкретных контактов ни с одной из сторон по поводу какой-либо конкретной деятельности, связанной с миром на Украине», — добавил Бидо.

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.