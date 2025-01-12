Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии

Вучич предложил Сербию в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением организовать встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на территории своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вижу, что некоторые предлагают свои страны в качестве места встречи Путина и Трампа. Я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США», — сказал Вучич.

Президент подчеркнул, что Сербия находится вне военных блоков не только формально, как некоторые другие страны, которые принимают гостей из разных альянсов. По его словам, Сербия принципиально остается за пределами как НАТО, так и ОДКБ, будучи полностью независимой и самостоятельной страной, способной обеспечить безопасность обоих президентов.

12 декабря советник по безопасности Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке встречи избранного президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

Сам Трамп в своем выступлении для прессы 10 января сообщил о проявленной Владимиром Путиным заинтересованности в личной встрече. Трамп подтвердил, что подготовка к встрече уже ведется, однако отказался раскрывать детали, такие как дата и место проведения, а также вероятное участие председателя КНР Си Цзиньпина. Он призвал журналистов отложить вопросы до своей инаугурации 20 января.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет приветствовать «любой диалог» между Россией и США.

Ранее стало известно, когда может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.