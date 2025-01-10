В офисе генсека ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Офис генсека ООН Дюжаррик : мы приветствуем любой диалог между Россией и США

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет приветствовать «любой диалог» между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любой диалог между США и Россией приветствуется», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга, комментируя заявления о возможной встрече избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

7 января Трамп выразил надежду на то, что переговоры с Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

В ходе этого же выступления американский лидер заявил, что знает о готовности Путина к переговорам.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что движения в сторону возможной встречи Путина и Трампа могут появиться после инаугурации последнего 20 января. Представитель Кремля отметил, что какой-либо конкретики по возможным переговорам двух лидеров на данный момент нет.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об условиях для встречи Путина с Трампом.