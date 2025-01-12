Стало известно, когда может состояться телефонный разговор Трампа и Путина

Советник Трампа Уолц: Трамп и Путин могут созвониться в ближайшие дни

Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели». Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.

«Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи — «Газета.Ru»), но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели», — заявил он.

Уолц добавил, что вероятный телефонный разговор может стать первым шагом, после чего США будут действовать дальше.

Советник Трампа также добавил, что одной из важных задач в контексте урегулирования конфликта на Украине станет стабилизация ситуации на фронте. По его словам, Трамп признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории.

Также Уолц сообщил о подготовке встречи избранного президента США с российским лидером.

В своем выступлении для прессы 10 января Трамп сообщил о проявленной Путиным заинтересованности в личной встрече. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об условиях для встречи Путина с Трампом.