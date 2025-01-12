Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

Советник Трампа по нацбезопасности сообщил о подготовке к встрече с Путиным

Советник по безопасности Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке встречи избранного президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подготовка уже идет», – подтвердил Уолтц, не указав при этом возможные сроки и формат встречи.

В своем выступлении для прессы 10 января избранный президент США Дональд Трамп сообщил о проявленной Владимиром Путиным заинтересованности в личной встрече. Трамп подтвердил, что подготовка к встрече уже ведется, однако отказался раскрывать детали, такие как дата и место проведения, а также вероятное участие председателя КНР Си Цзиньпина. Он призвал журналистов отложить вопросы до своей инаугурации 20 января.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время канцлер отметил важность того, чтобы суверенитет Украины не ставился под сомнение.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет приветствовать «любой диалог» между Россией и США.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об условиях для встречи Путина с Трампом.