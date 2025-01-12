Лавров созвонился с главой МИД Турции по поводу Украины и Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом Сирию, Украину и энергобезопасность

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, во время телефонного разговора министры обсуждали события в Сирии, ситуацию на Украине и энергетическую безопасность.

На этой неделе Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Министр добавил, что Турция по-прежнему ведет переговоры с Россией и Украиной по судоходству в Черном море, а также пообещал поддержать все мирные инициативы, которые поспособствуют окончанию конфликта Москвы и Киева.

По поводу Сирии 11 января высказался президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал смену власти в стране победой Турции как соседа арабской республики.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.