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Лавров созвонился с главой МИД Турции по поводу Украины и Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом Сирию, Украину и энергобезопасность
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Depositphotos

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, во время телефонного разговора министры обсуждали события в Сирии, ситуацию на Украине и энергетическую безопасность.

На этой неделе Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Министр добавил, что Турция по-прежнему ведет переговоры с Россией и Украиной по судоходству в Черном море, а также пообещал поддержать все мирные инициативы, которые поспособствуют окончанию конфликта Москвы и Киева.

По поводу Сирии 11 января высказался президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал смену власти в стране победой Турции как соседа арабской республики.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.

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